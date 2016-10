Conte flitst als vanouds en zorgt voor eerste overwinning buitenshuis!

Door: Maarten Vanbergen

16/10/16 - 21u49

video Oostende is met 2-3 gaan winnen de AFAS Arena. Het kwam drie keer op voorsprong. Mechelen moest vanaf minuut 44 met tien man verder na rood voor Vitas. In minuut 84 leek de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen nadat De Witte een penalty tegen de netten jaagde. Een flitsende Conte kon nog voor de verdiende overwinning zorgen voor KV Oostende dat met kansen morste.

In Mechelen zaten de supporters en spelers meteen met de handen in het haar. Doelman Moris ging aan het knoeien en daarvan kon Musona snel profiteren. De bezoekers bleven drukken maar beetje bij beetje kwam KV Mechelen beter in de wedstrijd.



De kansen bleven voor Oostende tot Verdier iets voorbij het halfuur werd weggestuurd. De verdedigers leken er niet vol voor te gaan en ook Proto ging niet vrijuit op het schot van Verdier. Nadien kregen beide teams nog enkele kansen en kreeg Rozehnal maar geel wanneer hij een doorgebroken Verdier neerhaalde.



Minder gelukkig was Vitas, hij mocht wel (terecht) met rood van het veld net voor het rustsignaal. Hij haalde Musona op volle snelheid neer en kwam veel te laat om nog bal te spelen.



Spannend slot

In de tweede helft leek Mechelen zich goed te kunnen keren. Het kreeg enkele kansen, maar moest vooral verdedigen. Op het uur vergaten ze dat even en lieten ze Godeau vrij inkoppen op een hoekschop van Berrier, 1-3.



Maar Oostende verzuimde het af te maken en in de laatste tien minuten werd de thuisclub gevaarlijk. Eerst redde Proto knap op een poging van Claes, maar nadien haalde hij Kolovos in de zestien neer. De Witte trapte de elfmeter zuiver in de hoek.



Het moment van een flitsende Conte moest dan nog komen. Hij kon net voor tijd met een prachtige rush en prima afwerking ervoor zorgen dat de drie punten mee naar de kust gingen, 2-3.



Het verslag van onze man in het stadion leest u integraal op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken lang voor maar twee euro!