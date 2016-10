KV Mechelen wil match op Genk herspelen na dwaling scheidsrechter Wouters

Door: redactie

3/10/16 - 19u10

Niet Rits, maar Paulussen kreeg rood. © photo news.

KV Mechelen wil de wedstrijd op de negende speeldag in de Jupiler Pro League op het veld van KRC Genk laten herspelen. Dat maakte de club vandaag bekend op zijn website. Tijdens de zondagavond op 2-1 geëindigde competitiematch gaf scheidsrechter Luc Wouters een rode kaart aan de verkeerde speler van Malinwa.

Laurens Paulussen werd na een kwartier in de partij met rood van het veld gestuurd voor handspel in het strafschopgebied. Wouters had zich echter van speler vergist en had de rode kaart eigenlijk aan Mats Rits moeten geven, omdat die Susic van de gelijkmaker hield met de arm. Na de wedstrijd in Genk sloeg de 46-jarige Wouters mea culpa. "Een scheidsrechter moet de juiste beslissing nemen en dat is hier niet gebeurd. Ik had niet duidelijk gezien wie hands maakte. Ik heb dan ook gesproken met de spelers van KV Mechelen en aan Paulussen en Rits gevraagd of zij het gedaan hadden. Ik wist dat het één van hen was, maar ze ontkenden allebei", stelde Wouters na de partij. KV Mechelen, dat na de uitsluiting van Paulussen 70 minuten met een man minder speelde, verloor het duel uiteindelijk met 2-1.



Johan Timmermans, de voorzitter van KV Mechelen, was meteen na de wedstrijd hard voor de wedstrijdleiding. "Zondag staat vanaf nu gelijk met ergerlijke spelbepalende arbitrage! Van een dwaling gesproken! Hier laten we het niet bij", plaatste Timmermans zondagavond op zijn Facebookpagina. Na een nachtje slapen voegt KV Mechelen ook de daad bij het woord. KV Mechelen dient een klacht in bij het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en eist dat de wedstrijd in Genk herspeeld wordt. "De scheidsrechterlijke vergissing heeft het normale verloop van de wedstrijd immers meer dan ernstig verstoord", laat Malinwa op zijn website optekenen. De club oordeelt dat artikel 1440 uit het bondsreglement is overtreden. Het Bureau Arbitrage moet nu bestuderen of de klacht van KV Mechelen tegen "een scheidsrechterlijke vergissing in toepassing van de spelregels" gegrond is.



Paulussen hoeft overigens geen schorsing te vrezen. Het Bondsparket zette de scheidsrechterlijke vergissing recht door Paulussen vrijuit te laten gaan en Rits alsnog voor de Geschillencommissie te dagen. De middenvelder van Malinwa mag zich morgen gaan verantwoorden voor de handsbal.