KV Mechelen-voorzitter ziedend: "Dit laten we NIET zo!"

Door: redactie

3/10/16 - 07u05

Gisteren werden de laatste wedstrijden van de negende speeldag in de Jupiler Pro League afgewerkt. Één constante daarin: de scheidsrechter was telkens kop-van-jut. In de afsluiter tussen Genk en KV Mechelen duwde ref Luc Wouters een rood karton onder de neus van een verkeerde speler. Na lang overleg met zijn grensrechter trok hij geen rood voor Mats Rits, maar wel voor Laurens Paulussen die niets met de fase te maken had.



Bij 'Malinwa' waren ze na de match uiteraard ontstemd door het voorval. Ook voorzitter Johan Timmermans mengde zich in de strijd. Hij haalde zwaar uit op zijn Facebookpagina. "De zondag staat vanaf nu gelijk met ergerlijke spelbepalende arbitrage! Van een dwaling gesproken! En dan wil ik me nog niet uitspreken over het feit dat die man als burgemeester van Lummen een wedstrijd van het nabije Genk mag fluiten.." Niet veel later vulde de sterke man van KVM nog aan met: "Voor alle duidelijkheid: dit laten we NIET zo!!!"



