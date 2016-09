"Dat de directie van Standard na mijn ontslag met leugens op de proppen komt, vind ik klein"

Stijn Joris

Na enkele woelige maanden bij Standard bleef Yannick Ferrera (36) welgeteld vijf dagen werkloos. De trein genaamd KV Mechelen passeerde en hij sprong erop. Standard was voor hem meteen een afgesloten hoodstuk, maar eentje dat hij zeker niet uit zijn geheugen wil bannen. "Of ik het opnieuw zou doen? Natuurlijk! Ik heb de beker gewonnen."

Hoe kijk je terug op die periode bij Standard, waar je ontslag maandenlang boven je hoofd hing en het doek uiteindelijk op 6 september viel?

"Er is veel gezegd en geschreven. Met name over mijn relatie met het bestuur. In werkelijkheid bestond die bijna niet. We hadden nauwelijks contact. Ik nam bij de start van het seizoen het besluit om dat te negeren en me volledig op mijn job te concentreren. Het is het goed recht van een club om zijn trainer te ontslaan. Als je de resultaten bekijkt, zou je zeggen dat het niet eens zo'n slechte keuze was. Alleen had ik gehoopt dat het met iets meer respect en klasse zou gebeuren."



