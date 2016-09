Malinwa boekt na bleke partij deugddoende zege tegen onmondige Kanaries

Manu Henry

10/09/16 - 21u51

Nicolas Verdier viert na zijn heerlijke openingsgoal. © photo news.

KV Mechelen heeft de eerste driepunter in het eigen AFAS stadion geboekt. In een povere partij trok het tegen een onmondig STVV aan het langste eind (2-0). De drie punten zijn ongetwijfeld een opsteker na een tumultueuze week. De Kanaries blijven achter met één schamel puntje uit de laatste vijf matchen.

De troepen van ad interim-coach Tom Caluwé begonnen het gretigst aan de partij en klommen al na tien minuten op voorsprong. Verdier plaatste het leer -na een knappe aanval van op de linkerflank- op heerlijke wijze in de winkelhaak. Na het openingsdoelpunt leunde Malinwa achterover en de Kanaries knokten zich in de partij. Via Bezus en Peeters was STVV dicht bij de gelijkmaker, maar de 'Kakkers' gingen met een gevleide en krappe voorsprong de rust in. Het spelniveau in de tweede helft was niet om over naar huis te schrijven. Malinwa leunde achterover en de Kanaries waren onmondig in de zone van de waarheid. Tien minuten voor tijd legde Kolovos de 2-0 eindstand vast.



