Tekent Ferrera dit weekend al bij Malinwa?

De onderhandelingen tussen KV Mechelen en Yannick Ferrera gaan de goede kant op. Er zijn nog een aantal obstakels - allicht op financieel vlak - maar eens die uitgeklaard worden, kan er mogelijk nog dit weekend een doorbraak te komen in het dossier.

Het eerste gesprek vond al woensdagmiddag plaats en ook gisteren werd er verdergepraat in een constructieve, positieve sfeer. Beide partijen maakten daarin hun wensen kenbaar. Zo wil Ferrera nog graag een assistent meenemen naar Malinwa. Die zou dan samen de technische staf vormen met Tom Caluwé, Sven Swinnen en Jugoslav Lazic - het trio dat vanavond op de bank zit tegen STVV. Vandaag wordt er verdergepraat tussen KVM en (de entourage van) Ferrera.



Bij Malinwa hopen ze op een goede afloop. Zij zien in Ferrera de ideale opvolger voor Jankovic. Jong, Belgisch en al ervaring bij een topclub. Bovendien past hij met zijn gedreven stijl perfect bij het profiel dat de club voor ogen heeft. Het snelle, doortastende optreden van het Mechelse bestuur lijkt zijn vruchten af te werpen. Want ook in de omgeving van Ferrera valt te horen dat hij positief gestemd is over een goede afloop. Hij voerde ook al verkennende gesprekken met de huidige assistenten van KV. Allicht wordt er dit weekend een akkoord bereikt. Ferrera kan voor twee jaar tekenen.