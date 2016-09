Terwijl Jankovic afscheid neemt in videoboodschap, gaat KV Mechelen vol voor Yannick Ferrera

FDZ/SJH/MVS/NVK

8/09/16 - 13u35

video KV Mechelen blijft niet bij de pakken zitten na het vertrek van Aleksandar Jankovic naar Standard. Volgens onze informatie zat een delegatie van het Mechelse bestuur gisteren al samen met... Yannick Ferrera (35). Jankovic zelf nam inmiddels ook al de tijd om afscheid te nemen van Malinwa.

Het ging om een eerste verkennend gesprek tussen Ferrera en KVM. Een voorstel deed Malinwa de ex-trainer van Standard nog niet, maar er zal de komende dagen zeker verder worden gepraat.



KV Mechelen gaat in eerste plaats op zoek naar een trainer die nergens anders onder contract ligt. De kandidaturen blijven trouwens binnenstromen. Zo stuurden onder meer Juan Carlos Garrido (ex-Club) en Sven Vandenbroeck (hulptrainer bij Kameroen en in het verleden in beeld als T2) hun CV.



De voorkeur van KVM gaat uit naar Ferrera. Een jonge, Belgische coach met al heel wat ervaring in eerste klasse. Als hij zo snel een nieuwe uitdaging wil aangaan én als hij gecharmeerd is door het toekomstige voorstel van de club, kunnen ze snel naar elkaar toegroeien.