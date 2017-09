Leko: "We zijn de beste ploeg in België, dat toont het klassement"

Door: Tomas Taecke

Zondag om 18 uur bereikt speeldag 8 zijn hoogtepunt in Charleroi. Club Brugge hoopt tegen de Carolo's de leidersplaats vast te houden, al beseft Ivan Leko dat dit geen sinecure zal zijn: "Mazzu is een winnaar en zal er alles aan doen om te winnen."

Sporting Charleroi en Club Brugge strijden zondagavond in een onderlinge wedstrijd om de leidersplaats. Een duel om naar uit te kijken, beseft ook Ivan Leko. "Het is een echte topwedstrijd, dat klopt. Ik zie Charleroi graag spelen. Energie, passie, goed voetbal..., die ploeg heeft echt alles. Zeker ook een goeie trainer. Felice... ik zie zijn ploeg graag. Hij is een winnaar en zal er alles aan doen om te winnen. Ik verwacht een fysiek duel, maar dat moeten we accepteren."



Leko ziet de trip naar Charleroi als een grote test. Niet door de vele wegenwerken tussen Brussel en het zwarte land, wel door de goeie vorm waarin de Henegouwers verkeren. "Kijk, we zijn de beste ploeg in België. Dat toont het klassement, het aantal tegendoelpunten en het aantal gemaakte doelpunten. We werken hard aan ons voetbal en ik zie ons elke week progressie boeken. Tegen Moeskroen, Standard, Mechelen of nu Roeselare..., elke week wordt het beter. Ik ben ervan overtuigd dat we over enkele maanden heel ver zullen staan als ik nu al zie wat we tonen in de competitie en afgelopen woensdag in de beker. We hebben niet alleen de jongste ploeg, ook zijn er op vijf à zes posities wissels gebeurd ten opzichte van vorig seizoen. Onze huidige backs waren vorig seizoen wisselspelers. We werken hard en weten waar we naartoe willen. Ik zie elke week meer automatismen en goeie loopacties."



Woensdag wijzigde Leko nauwelijks iets aan zijn vaste basisploeg, iets wat hij in Charleroi wel van plan is. "Ik had nooit gezegd dat ik in Roeselare zou roteren, want die wedstrijd kwam vijf dagen na onze vorige tegen KV Mechelen. Spelers die geen kansen krijgen, moeten hard werken. Voor en na de wedstrijden moeten ze niet veel praten, maar tijdens de week moeten ze hard werken. Iedereen weet wat ze moeten doen om in de ploeg te komen. Ik ben heel open en duidelijk en kies elke week voor mijn beste elftal", aldus Leko.