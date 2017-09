Na Eurostadion staan Bart Verhaeghe en Paul Gheysens nu ook lijnrecht tegenover elkaar in dossier rond nieuw stadion van Club Brugge

Door:

Bart Verhaeghe versus Paul Gheysens. © photo news.

Een belangrijke dag voor Brugge, want de Vlaamse regering bespreekt een nieuw ruimtelijk plan voor de wijde regio Brugge dat de weg vrijmaakt voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Volgens de krant 'De Tijd' krijgt blauw-zwart vandaag goed nieuws, maar kan net Paul Gheysens nog roet in het eten gooien.

De site langs de Blankenbergse Steenweg is een onderdeel van een nog veel groter gebied van 570 hectare - met ook groene longen en kmo-zones - dat cruciaal is voor de economische ontwikkeling van de regio Brugge. Ter vergelijking: het fel gemediatiseerde shoppingcomplex Uplace in Machelen, waar Verhaeghe al jaren zijn tanden op stuk bijt, is deel van een ontwikkelingszone van 260 hectare.



De ontwikkeling van het gebied in Brugge had al jaren geleden moeten beginnen. Maar de plannen van Club Brugge voor een multistadion - toen nog met horeca, handel en kantoren - waren in 2013 de reden voor de Raad van State om het hele ruimtelijke plan aan flarden te schieten. Een aangepaste versie van het stadion krijgt vandaag volgens 'De Tijd' groen licht van de Vlaamse regering.