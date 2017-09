Licht op groen voor nieuw stadion Club Brugge, maar verstoort Paul Gheysens nog het Brugse feestje?

Door:

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de ruimtelijke plannen voor de regio Brugge. Daarmee is een nieuwe en belangrijke horde genomen voor de komst van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Maar Paul Gheysens kan het project van Bart Verhaeghe nog grondig verstoren. De topman van Ghelamco kocht gronden waar het stadion moet komen.

De site langs de Blankenbergse Steenweg is een onderdeel van een nog veel groter gebied van 570 hectare - met ook groene longen en kmo-zones - dat cruciaal is voor de economische ontwikkeling van de regio Brugge. Ter vergelijking: het fel gemediatiseerde shoppingcomplex Uplace in Machelen, waar Verhaeghe al jaren zijn tanden op stuk bijt, is deel van een ontwikkelingszone van 260 hectare.



De ontwikkeling van het gebied in Brugge had al jaren geleden moeten beginnen. Maar de plannen van Club Brugge voor een multistadion - toen nog met horeca, handel en kantoren - waren in 2013 de reden voor de Raad van State om het hele ruimtelijke plan aan flarden te schieten. Een aangepaste versie van het stadion krijgt vandaag volgens 'De Tijd' groen licht van de Vlaamse regering.

Juridisch verzet Het project moet uitmonden in het eerste nieuwe Belgische voetbalstadion sinds de Ghelamco-arena van AA Gent vier jaar geleden. De ironie wil dat Ghelamco nog roet in het eten van het Brugse stadiondossier kan gooien, schrijft 'De Tijd'. Paul Gheysens, de topman van de projectontwikkelaar, is eigenaar van 5 hectare grond op de locatie waar het stadion moet komen en de kans is erg groot dat hij zich juridisch zal verzetten tegen de geplande onteigening van hun gronden. Dat dreigt de komst van het stadion te hypothekeren. Opnieuw dreigen Gheysens en Verhaeghe - als vicepreses van de voetbalbond fel tegen de komst van het Brusselse Eurostadion, een Ghelamco-project - lijnrecht tegenover elkaar te komen staan. © rv.

Brugge reageerde vandaag alvast tevreden op de goedkeuring van het GRUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge, nadat het project na een aanslepende procedureslag dat stevige knauw kreeg in 2011 toen de Raad van State het GRUP deels naar de vuilbak verwees. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a): "Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken. Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal vandaag binnenkopt", klinkt het. "Het is altijd onze doelstelling om tijdens deze legislatuur het dossier procedureel rond te krijgen voor een nieuwe, moderne voetbalaccommodatie voor Club Brugge. Zo gaan de sterke merken Brugge en Club Brugge samen een mooie toekomst tegemoet", meent de burgemeester.



Maar ook voor de zeven andere deelgebieden is de beslissing belangrijk. "Naast het stadiondossier, biedt het ook concrete toekomstperspectieven voor heel wat andere deelgebieden die in het GRUP aan bod komen zoals bijvoorbeeld Chartreuse en De Spie. Zo kunnen we ook op het vlak van lokale en regionale bedrijvigheid belangrijke stappen voorwaarts zetten", besluit de burgemeester, die nu hoopt dat de vooropgestelde timing verder nageleefd kan worden. © A&E Architecten.