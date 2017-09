Jordy Clasie: "Ik had best iets groter willen zijn"

Door: Wouter Devynck

15/09/17 - 06u45

© photo news.

Als een komeet naar de top, maar nu mààr bij Club Brugge. Het zal Jordy Clasie (26) allemaal worst wezen. Wat in de ogen van de buitenwereld vaak een stap terug is, is voor het Nederlandse lefgozertje net een stap vooruit. "Ik wil hier mijn voetbalplezier terugvinden."

De 'Nederlandse Xavi', 'te klein en te fijn', 'supertalent'... Jordy Clasie is zijn relatief korte carrière al voor veel dingen versleten, maar daar heeft hij ogenschijnlijk allemaal lak aan.



"Geen idee waar ze die Nederlandse Xavi vandaan halen. Ik ben gewoon Jordy." Dat straalt de verdedigende middenvelder ook uit als hij voor het eerst voor de Belgische pers zit. Gewone jongen, gewone praat. Ook al laten die tattoos iets anders uitschijnen. "Negen jaar geleden heb ik de eerste gezet. 'Papa'. De twee afbeeldingen van mijn kinderen vind ik de mooiste. Het zijn sowieso veel tattoos van mijn familie, omdat dat nu eenmaal de mensen zijn aan wie ik het meest te danken heb."



Ook aan sommige trainers heb je veel te danken. Ronald Koeman bijvoorbeeld haalde je naar Southampton.

"Het is de droom van élke speler om in de Premier League te spelen en toen Koeman belde, moest ik niet lang nadenken. Hij kent me goed als mens en speler en gaf me vertrouwen. Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor. Zonder hem was ik misschien niet in Engeland beland, want ik sprak toen ook met Italiaanse clubs, met Porto ook het jaar daarvoor."



En nu zit je bij Club Brugge. Is dat dan een stap terug?

"Zeker niet. Natuurlijk is de Premier League beter dan de Belgische competitie, maar ik zie dit meer als een stap omhoog. Omdat ik met name de laatste zes maanden niet zoveel gespeeld heb. Dus hoop ik hier zoveel mogelijk speelminuten te kunnen verzamelen en zo weer het voetbalplezier terug te vinden."



De lengte van Jordy Clasie - de middenvelder meet 1m69 - vormde vaak een discussiepunt in de carrière van de Nederlander. Daarover kan u meer lezen in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.