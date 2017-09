Leko aan de vooravond van Moeskroen-Club: "Dagelijks gezien dat elke speler gelooft dat 3-5-2 op dit moment het beste systeem is"

Wouter Devynck

8/09/17 - 16u28

© photo news.

Leider Club Brugge kijkt morgen Moeskroen in de ogen. Daags voor de lastige verplaatsing - op Le Canonnier zijn ze met een vijfde stek goed aan het seizoen begonnen - stond Ivan Leko de pers te woord.

Ivan Leko...heeft goed kunnen werken in de interlandbreak

"Ik was na het sluiten van de transferperiode zeer tevreden. Iederéén binnen de club. Op die manier konden we eindelijk echt met één vaste groep verder werken. Wat er in juli en augustus allemaal gebeurt rond transfers, is niet goed voor het voetbal. Ik was zeer blij te horen dat de transfermarkt in Engeland vanaf volgend seizoen sluit vóór de eerste speeldag. Op die manier kan je pas goed je job doen. Dat zou in België ook moeten kunnen." Los daarvan heeft Leko de voorbije weken goed kunnen werken. "Hard werken", verbetert hij. "Op kwaliteit ook. We hebben dit jaar iets minder internationals, waardoor we bijna met de volledige groep hebben kunnen trainen. Zo kan je progressie maken. Herhalen vooral. Wat kan je doen met bal, zonder bal. Morgen tegen Moeskroen zullen we zien of die progressie er ook uitkomt." Lees ook

Ivan Leko...blijft geloven in zijn 3-5-2-systeem

Het was Ruud Vormer die aangaf dat het geloof in de 3-5-2 er de voorbije maanden nog niet bij alle spelers was. Maar daar hebben de voorbije twee weken volgens Leko verandering in gebracht. "Ik heb dagelijks gezien dat elke speler gelooft dat dit voor ons op dit moment het beste systeem is. De resultaten met dit systeem waren ook goed, hé. Alleen moeten we het wat meer tijd geven en wat meer stabiliteit inbouwen. Het is ook niet simpel geweest. Van 4-3-3 naar 3-4-3 naar 3-5-2 in zo'n korte periode. Dan is het normaal dat het wat zoeken is naar automatismen. Maar het belangrijkste voor mij als trainer blijft dat de spelers niet gewoon doen wat ik wil, maar wel dat ze geloven en vertrouwen hebben in wat we doen."

© photo news. Ivan Leko...is blij met komst Clasie

Opvallende naam in de wedstrijdselectie, ook al is hij fysiek bijlange nog niet klaar: nieuwkomer Jordy Clasie. "Jordy is nog niet wedstrijdfit, maar binnen drie à vier weken zou hij honderd procent moeten zijn. Hij heeft kwaliteit en een zeer goede mentaliteit. Daarom vond ik het op mentaal vlak belangrijk om hem nu al bij de groep te nemen. Ik ben zeer blij dat hij erbij is gekomen. Het was volgens mij ook nodig. Het middenveld is het hart van de ploeg, daar mag wel wat concurrentie zijn. Al is het in de toekomst wel mogelijk dat ik met én Clasie én Vormer én Nakamba én Vanaken speel. Vanaken wat hoger dan."



Ivan Leko...ziet geen probleem Refaelov

Er was wel voor de interlandbreak wel wat te doen rond Refaelov die niet gelukkig was met zijn bankzitterstatuut van de laatste wedstrijden, zeker niet in de Europa League. "Als je niet speelt of niet in de basis start, is het normaal dat je als winnaar ontgoocheld bent. Wij zijn een topclub, dan moet je accepteren dat er concurrentie is. En dan moet je je bewijzen op training en elke minuut dat je mag spelen. Ik heb wel nooit een probleem gehad met 'Rafa'. Ondanks dat hij pas twee weken later aan de voorbereiding begon, heb ik hem in het seizoensbegin alle wedstrijden laten spelen. Maar toen veranderen we het systeem van 3-4-3 naar 3-5-2. En op dit moment is Vanaken op zijn positie de beste speler. De situatie van Refaelov is nu zo. Maar hij is en zal dit jaar een belangrijke speler blijven voor ons."