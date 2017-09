Refaelov blijft bij Club

Wouter Devynck

Lior Refaelov gaat dan toch niet naar Maccabi Tel Aviv. De Israëlische topclub schotelde hem een lucratief contract van drie jaar voor, maar kon/wou niet voldoen aan de eisen van Club Brugge, dat nog twee miljoen euro vroeg. Dat hij op zijn 31ste nog dergelijk contract kan tekenen, gecombineerd met een terugkeer naar zijn vaderland, deed 'Rafa' zwaar twijfelen. Maar de clubs beslisten dus in zijn plaats. De transfermarkt in Israël sluit vandaag.



De aanvallende middenvelder, die voor de onderhandelingen met Maccabi de WK-kwalificatiematch tegen Macedonië liet schieten, is er vanavond wel bij voor de interland in en tegen Italië.