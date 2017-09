Refaelov blijft twijfelen over Maccabi, Club wil 2 miljoen euro

WDK

De soap tussen Maccabi Tel Aviv en Lior Refaelov is nog steeds niet afgelopen. De Israëlische topclub wil de aanvallende middenvelder nog steeds graag overnemen, maar heeft er niet bepaald de middelen voor. Club Brugge, dat nog niet vergeten is hoe Maccabi vorige winter bleef vasthouden aan de vraagprijs van 5 miljoen euro voor flankaanvaller Tal Ben-Haim, wil op zijn beurt 2,5 miljoen euro voor Refaelov, al zou dat ondertussen nog maar 2 miljoen zijn. Nog altijd te veel voor Maccabi, omdat het zeer lucratieve aanbod van drie jaar dat het Refaelov voorschotelde, zwaar op het budget weegt.



Dat hij op zijn 31ste nog zo'n contract kan tekenen, gecombineerd met een emotionele terugkeer naar zijn vaderland, doet 'Rafa' zwaar twijfelen. In die mate dat hij afgelopen zaterdag de interland tegen Macedonië (0-1-verlies) liet schieten om te onderhandelen met Maccabi. Gisteren sloot hij opnieuw aan bij de nationale ploeg, om morgen de interland in en tegen Italië te betwisten. Morgen sluit ook de transfermarkt in Israël, veel tijd heeft Maccabi dus niet meer. (WDK)