Waaróm Club zeven weken na zijn transfer opnieuw moet leuren met Jérémy Perbet

TOMAS TAECKE EN STIJN JORIS

23/08/17 - 06u55

© BELGA.

Op 1 juli werd zijn komst met veel bombarie aangekondigd, vandaag mag hij alweer opkrassen bij Club Brugge. Jérémy Perbet (32) is overbodig op Olympia en werd al aangeboden bij Antwerp, dat in eerste instantie niet toehapt.

1 juli, amper zeven weken geleden. Geflankeerd door zijn makelaar Mogi Bayat poseert Jérémy Perbet met de grote glimlach in het kabinet van Clubmanager Vincent Mannaert. De spits heeft zopas een contract voor twee seizoenen getekend - goed voor één van de meest spraakmakende transfers in het tussenseizoen. De bij AA Gent overbodige aanvaller moet Club Brugge depanneren. Daar is Wesley voor onbepaalde tijd out met hersenvliesontsteking, is Diaby pas terug na maandenlang blessureleed en wacht men om uiteenlopende redenen bang af of Refaelov, Limbombe en nieuwkomer Dennis de verwachtingen zullen inlossen.



Zeven weken later is Dennis de revelatie, scoort Diaby als vanouds, is Wesley helemaal fit en staan Refaelov en Limbombe in de basis. Van Perbet is er in de wedstrijdselectie al wekenlang geen sprake meer - de 32-jarige Fransman kwam enkel aan de bak in de heenwedstrijd tegen Basaksehir, een match waarin hij allesbehalve zijn kans greep. Met ook nog Vossen in de rangen is hij in de pikorde intussen centrumspits nummer vier.



Deze situatie maakt Perbet na nog geen twee maanden dienst meteen overbodig. Diaby hoeft niet langer te vertrekken. Mede door zijn aanzienlijk salaris zoekt Club een oplossing voor Perbet, terwijl blauw-zwart in juli zelf nog AA Gent verloste van de Franse spits. Zo werd Perbet al bij Antwerp aangeboden, dat ook voor het uitvallen van Oulare al op zoek was naar extra aanvallende versterking. Club stelt Perbet ter beschikking voor één seizoen, maar ook een definitieve overname is mogelijk.



Antwerp wordt in eerste instantie niet warm van het aanbod, ook al is Perbet een ander type dan Oulare, direct inzetbaar, kent hij de competitie en scoort hij altijd en overal. Wel op de radar van de Great Old: Anderlechtspits Silvère Ganvoula. Zeker en vast het overwegen waard voor Antwerp, al is tot op heden nog steeds niet duidelijk wat de exacte bedoelingen zijn van paars-wit met de van Westerlo overgenomen aanvaller.