"Ik heb ook een taartje meegenomen": Club-kapitein Vormer draait voor één keer de rollen om

19/08/17 - 12u30

Vormer trok naar Club-fan Donald. © rv.

Dat Club Brugge een hondstrouwe achterban heeft, is bekend. En Club-aanvoerder Ruud Vormer vond het blijkbaar tijd om daar eens iets voor terug te doen. De vlotte Nederlander ging op bezoek bij Donald, een Club-fan in hart en nieren. Vormer had een taartje meegenomen en het duo keuvelde wat over het heden én vooral ook het verleden van blauw-zwart. Donald had Club naar eigen zeggen zelfs tot in tweede klasse zien spelen en daar was Vormer toch van onder de indruk.



Als klap op de vuurpijl kreeg de fan nog enkele geschenken van de middenvelder. Twee abonnementen en een nieuw Club-shirt met zijn naam erop, maar alvorens dat aan te trekken wilde Donald toch eerst zijn taartje opeten...



Club speelt morgen om 18u op bezoek bij KV Kortrijk.