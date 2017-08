Opvallend: Perbet niet in Brugse selectie voor Zulte Waregem

YP

Morgen trappen Zulte Waregem en Club Brugge de derde speeldag in de Jupiler Pro League op gang en een opvallende afwezige bij de Bruggelingen is Jérémy Perbet. De zomertransfer is fit, maar wordt voor de hoogst interessante affiche gepasseerd door coach Ivan Leko. Met Jelle Vossen, Abdoulay Diaby en de uit schorsing terugkerende Wesley Moraes heeft de Kroaat drie andere mogelijkheden in de punt van de aanval. Ook Laurens De Bock ontbreekt nog steeds.



De selectie:

Doelmannen: Ethan Horvath, Guillaume Hubert, Jens Teunckens



Verdedigers: Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Germán Mera, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Ahmed Touba



Middenvelders: Timmy Simons, Jordi Vanlerberghe, Marvelous Nakamba, Ruud Vormer, Hans Vanaken



Aanvallers: Lior Refaelov, Emmanuel Dennis, Anthony Limbombe, Jelle Vossen, Wesley Moraes, Abdoulay Diaby