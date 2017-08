Het Alles Behalve Cliché van Izquierdo

Wouter Devynck

Vandaag krijgt hij dan eindelijk zijn grote transfer. José Izquierdo verlaat Club Brugge voor Brighton and Hove Albion. Het ABC van de gekste Gouden Schoen ooit.

Ambiance

Grappig, clownesk, zot... Noem hem zoals je wil, maar vervelen zal je je met José Izquierdo nooit. Hij stapt letterlijk uit bed met een kamerbrede smile op zijn gezicht en lacht, zingt en danst vervolgens de dag door. "Ik bekijk alles positief. Everything's gonna be allright, zoals Bob Marley zingt."



Boeken

Je zou het hem niet geven, maar Izquierdo is een belezen man. "Hij leest boeken over zelfontwikkeling, leiderschap, economie zelfs", verklapte zijn manager eens. "Steeds weer vraagt hij mij welk boek hij moet lezen om te groeien als persoon. Dat zijn de dingen die een voetballer kunnen helpen om het onderscheid te maken."



Colombiaans rijbewijs

Dat is niet geldig in België. En dus moest Izquierdo bijna twee jaar lang rondrijden met de fiets. Vond hij eigenlijk niet zo leuk: "Doe jij maar eens alle boodschappen met de fiets!" Na verschillende mislukte theoretische en praktische examens - "wat een verschrikking" - haalde hij dan toch zijn Belgisch rijbewijs. "Wat een zaligheid!"



Diego Julian

Zijn overleden broer. Viel op zijn 29ste in slaap achter het stuur, toen José nog een tiener was. Een litteken voor het leven. Bijna stopte hij op dat moment met voetballen, omdat het net zijn broer was die hem pushte. Maar uiteindelijk zette hij door. Nu nog voetbalt Diego Julian overal met hem mee.



Ellis Burger

Het liefste wat Izquierdo doet naast lachen en zingen? Eten. Er zijn maar weinig Brugse restaurants die hij nog niet verkend heeft. Spaanse tapas gaan nog altijd vlot binnen, maar de Belgische keuken heeft hij ook al ontdekt. Inclusief frietjes. Het liefst met een sappige hamburger erbij. Van Ellis Burger dan wel, geen McDonald's of Quick.

Força Chape

Naast een voetballer is hij in de eerste plaats ook een mens. Toen in december het vliegtuig met daarin de Braziliaanse ploeg Chapecoense Real neerstortte en hij kort daarna de score opende tegen KV Oostende, liet hij de boodschap onder zijn shirt zien: 'Força Chape' met een foto (zie rechts) van het clubembleem erop.



Gouden Schoen

"Het beste moment uit mijn carrière", zegt hij zelf. De bekroning ook voor het harde werk dat hij sinds zijn aankomst in augustus 2014 verrichtte. De bijhorende feestavond was ook één om nooit te vergeten. Onder meer dj spelen op de avond zelf (foto boven), losgaan met zijn manager op de terugweg en zelf worsten bakken om vier uur 's morgens.



Heriberto

Zijn tweede naam en tevens de voornaam van zijn vader. Voluit heet hij José Heriberto Izquierdo Mena. Zijn moeder Jovita was kleuterjuf. Het is van haar dat José zijn snelheid meegekregen heeft. Zij was immers een behoorlijke atlete: 100 en 400 meter, ver- en hoogspringen. Papa, rector van beroep, voetbalde uiteraard. Een box-to-box die pas stopte in 2004 op zijn 55ste.



Izquierdo Meyfroot

Wat een naam! Christian en Saïda Meyfroot zijn zo'n diehard Clubfans dat ze in januari hun pasgeborene... Izquierdo noemden. Iets wat de Colombiaan met trots vervulde: "Dat betekent toch dat je een stempel drukt. Heel cool!" Net als de foto twee weken later (onder). Joske Oftewel 'Jos'. Zijn Belgische bijnaam. Amper nog iemand bij Club die hem niet zo aanspreekt. En zelf vindt hij het ook helemaal niet erg. Het typeert zijn karakter. 'Joske' klinkt gezellig en toegankelijk en zo is Izquierdo ook. Zelden zal hij fans teleurstellen als ze een selfie vragen en voor ploegmaats staat hij ook altijd klaar.



King Power Stadium

Het stadion van Leicester waar hij de bal na een lange ren enig mooi en snoeihard in de winkelhaak knalde. "Mijn mooiste goal ooit, als in een droom", zei hij daar achteraf zelf over. Het was voor Izquierdo én voor Club ook het enige hoogtepunt in een zielige Champions League-campagne. En het zette hem op de kaart in de Premier League.



Lucho

Zijn hond. Een 2,5 jaar oude bulldog die hij zich aanschafte in een opwelling, maar die hem ondertussen leerde verantwoordelijkheid te nemen. "Het is die verantwoordelijkheid die ik ook meeneem naar Club." Overigens droeg hij zijn winst in de Gouden Schoen op aan Lucho. En dat bedoelde hij niet eens al lachend. Of toch niet helemaal. © reuters.

Monica Mercedes

De welklinkende naam van zijn oudste zus. Daarnaast is er ook nog Erica. Met hun respectievelijke 42 en 32 zijn ze heel wat ouder dan José (24), net als de overleden Diego Julian. De jongste Izquierdo is dus een heus nakomertje en daarom ook de lieveling van de familie.



Norman Capuozzo

Zijn manager, vriend en de man die hij ook het hardst knuffelde meteen nadat hij te horen kreeg dat hij de Gouden Schoen had gewonnen. Als 'dank' deed Izquierdo hem in Colombia een varken cadeau, waar Capuozzo ondertussen even gehecht is aan geraakt als Izquierdo aan zijn hond Lucho.



Onderwijs

School was niet echt zijn dada en dat is nog licht uitgedrukt. "De rector van mijn school stelde me voor de keuze: studie of voetbal. Ik ben aan de schoolpoort gaan staan, heb naar iedereen gezwaaid en luid geroepen: bedankt voor alles!", zei hij daarover. Maar als het moet, kan hij het wel. Zo volgde hij met veel succes privé-onderwijs Engels.



Pereira

Zijn geboortestad in Colombia. Het is daar dat hij opgroeide en ook voor het eerst in clubverband speelde. Vorig seizoen haalde hij bij de kampioensviering het shirt van Deportivo Pereira boven: "Met de titel eer ik niet alleen Colombia, maar ook Pereira, waarvan altijd gezegd werd dat het geen streek van voetballers is."



Quotes

Hij schudt de ene na de andere uit zijn mouw. Altijd met een kwinkslag, meestal grappig, soms hilarisch. Deze willen we u alleszins niet onthouden. "De stad Brugge? De eerste dag was het: wauw! De tweede dag: goh! De derde dag: oké. De vierde dag: mja. De vijfde dag: pffft." © photo news.