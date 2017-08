Izquierdo verpulvert transferrecords Club Brugge én Gouden Schoen

Wouter Devynck

10/08/17 - 05u00

© reuters.

DUURSTE UITGAANDE TRANSFER CLUB BRUGGE OOIT

1. José Izquierdo voor 18 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion

2. Carlos Bacca in 2013 voor 9 miljoen euro naar Sevilla

3. Obbi Oulare in 2015 voor 8,2 miljoen euro naar Watford

4. Maxime Lestienne in 2014 voor 7,3 miljoen euro naar Al-Arabi (meteen uitgeleend aan Genoa)

5. Nabil Dirar in 2012 voor 6 miljoen euro naar Monaco



DUURSTE UITGAANDE GOUDEN SCHOEN OOIT DIE NA ZES MAANDEN VERTREKT

1. José Izquierdo voor 18 miljoen euro van Club naar Brighton & Hove Albion

2. Jan Koller in 2000 voor 12,5 miljoen euro van Anderlecht naar Dortmund

3. Dieumerci Mbokani in 2012 voor 11 miljoen euro van Anderlecht naar Dinamo Kiev

4. Sven Kums in 2015 voor 10 miljoen euro van AA Gent naar Watford (meteen uitgeleend aan Udinese)

5. Mbark Boussoufa in 2010 voor 8 miljoen euro van Anderlecht naar Anzhi