'Joske' en Lucho gaan naar Engeland: wat te onthouden uit de Belgische passage van José Izquierdo?

10/08/17 - 05u01

video De speculaties rond de toekomst van Gouden Schoen José Izquierdo zijn aan hun eind gekomen. De Colombiaanse flankaanvaller trekt van Club Brugge naar Brighton and Hove Albion voor een bedrag van 18 miljoen euro. Toch zullen we "Joske" vooral om deze dingen herinneren.

Debuut voor Club Brugge Met een transferprijs van zo'n 3,4 miljoen euro kwam Izquierdo destijds in de zomer van 2014 als een van Clubs grootste aanwinsten in België terecht. Aan de zijde van Felipe Gedoz moest de Colombiaan voor Zuid-Amerikaans pigment zorgen in de aanvalslinie.



Na een korte klaarstoomsessie vierde Izquierdo zijn debuut voor Club Brugge op 14 september 2014 toen hij op RC Genk in de 53ste minuut inviel voor Waldemar Sobota. Lees ook

Eerste van 34 goals in 86 wedstrijden voor Club tegen KV Kortrijk Izquierdo's carrière bij Club Brugge begon aanvankelijk aarzelend. De kwieke Colombiaan kwam in 2014 over van het Colombiaanse Once Caldas, maar kon zich in de eerste maanden onder Michel Preud'homme niet helemaal doorzetten.



De motor van Izquierdo ging pas echt aan het draaien toen hij op 21 september 2014 zijn eerste doelpunt lukte tegen KV Kortrijk. De 3-0 in de 83ste minuut betekende een eerste kennismaking met de Colombiaanse furie.



De eerste van vele goals, want na een aanpassingsperiode was er geen houden meer aan. In zijn typische stijl zou Izquierdo in 86 wedstrijden 34 goals voor Club Brugge lukken. Niet zelden was dat pijlsnel na een naar binnen knijpende loopactie.

Lucho De hoofdreden waarom Izquierdo zich niet meteen kon bewijzen in het elftal van Michel Preud'homme lag dus verscholen in een stevige aanpassingperiode. De toen 22-jarige Izquierdo vond in België niet meteen zijn draai en dat liet zich ook voelen op het veld.



Alles veranderde toen Izquierdo op aanraden van een Club-medewerker plots een hond in huis nam. Met "Lucho" aan zijn zijde ging het 'Joske' plots helemaal voor de wind. De bulldog verscheen geregeld op de Instagram-account van de olijke Colombiaan en dat leverde al te vaak hilarische taferelen op. Luchoooooo! Campeones!!!! 2,090 Likes, 53 Comments - José Izquierdo (@joseizquierdo7) on Instagram: "Luchoooooo! Campeones!!!! "

Glansrol in kampioenenjaar Na een droogte van elf jaar kon Club Brugge in het seizoen 2015/2016 eindelijk nog eens kampioen spelen. En dat had blauwzwart niet in het minst te danken aan Izquierdo.



De Colombiaan scoorde niet al te vaak in het kampioenenjaar. Maar als het om de knikkers ging, tekende 'Joske' telkens present. Zo zette de Colombiaan in de met 1-4 gewonnen play-off-wedstrijd tegen titelconcurrent Gent 'zijn' Club Brugge op weg naar de titel. Vooral zijn schitterende knal in de korte hoek voorbij doelman Matz Sels zou de supporters lange tijd bijblijven.

Europese goal tegen Leicester Eén seizoen na het kampioenenjaar mocht Izquierdo zich een eerste keer laten gelden in de Champions League. Samen met de andere Club Brugge-spelers had Izquierdo het evenwel niet onder de markt op het allerhoogste niveau.



Toch kon de Colombiaan als een van de weinigen zijn betere niveau op het kampioenenbal etaleren. Met een ware loeier voorbij Leicester-doelman Kasper Schmeichel kon hij zijn eerste Europese doelpunt vieren. Club zou de wedstrijd uiteindelijk wel verliezen met 2-1 en achterblijven met een troosteloze 0 op 18.

Gouden Schoen De sleutelrol van 'Joske' in de eerste Brugse titel in meer dan tien jaar tijd ging ook op ons Gala van de Gouden Schoen niet onopgemerkt voorbij.



Izquierdo mocht als eerste Colombiaan uit de Belgische voetbalgeschiedenis het kleinood mee naar huis nemen.