Club Brugge stalt Pina een jaartje bij Deportivo Alaves

Club Brugge heeft gisteravond laten weten Tomas Pina dit seizoen uit te lenen aan de Spaanse eersteklasser Deportivo Alaves. Pina kwam Club Brugge vorige zomer versterken, maar kon zelden een basisplaats claimen.

De 29-jarige Pina was eerder aan de slag bij onder meer Real Mallorca (2008-2013) en Villarreal (2013-2016). In het Jan Breydalstadion kon Pina - mede door blessureleed - niet zo vaak overtuigen. De Spanjaard kwam vorig seizoen tot elf duels (en één goal) bij blauw-zwart.



Deportivo Alaves eindigde vorig seizoen als negende in de Primera Division. Het trok eerder deze zomer al onder meer Enzo Zidane (zoon van Real Madrid-coach Zinedine Zidane) aan.