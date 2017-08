Leko niet blij met Griekse vicekampioen: "Moeilijkste van de vijf die we konden loten"

Door: Tomas Taecke

Een tegenvaller van formaat, dat is de loting voor de laatste voorronde van de Europa League voor Club Brugge volgens Ivan Leko. De Kroaat zag tot zijn teleurstelling hoe blauw-zwart aan AEK Athene gekoppeld werd en verwacht zich aan een moeilijke confrontatie.

"Het is de moeilijkste van de vijf clubs die we konden loten, maar dat is voetbal", aldus Leko. "Jammer genoeg spelen we opnieuw eerst thuis, tegen een ploeg die de ambitie had om Champions League te spelen."



AEK werd deze week uitgeschakeld door CSKA Moskou, waardoor het net als Club in de Europa League-voorrondes terechtkwam: "Ik ben niet de gelukkigste trainer als ik de loting zie, maar we zullen er alles aan doen om ons goed voor te bereiden en de groepsfase te bereiken. Ik verwacht dat het twee heel interessante duels zullen worden."



Club speelt op 17 augustus eerst thuis in het Jan Breydelstadion en trekt één week later naar Griekenland.