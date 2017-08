Club Brugge strijdt tegen AEK Athene om een plaatsje in de Europa League

Door: redactie

Europa League Club Brugge is zopas te weten gekomen wie zijn tegenstander wordt in de vierde voorronde van de Europa League. De Bruggelingen komen daarin uit tegen het Griekse AEK Athene. Club had een beschermde status bij de loting, de vierde voorronde wordt op 17 augustus eerst in Brugge gespeeld. Op 24 augustus trekt Ivan Leko met zijn spelers naar Athene.

In het vangnet (van de play-offronde) van de Europa League wachtte Club Brugge een haalbare tegenstander. Club Brugge was ondanks de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League reekshoofd en vermeed daardoor een confrontatie met toppers als Zenit Sint-Petersburg, AC Milan, Everton (met Kevin Mirallas) of Olympique Marseille, dat gisteren nog KV Oostende uitschakelde.



Na een eerste opdeling vanochtend bleven uit 22 mogelijke tegenstanders nog vijf gegadigden over. Club maakte zo dus nog kans op een treffen met Marítimo (Por), Crvena Zvezda (Ser), AEK Athene (Gri), Osijek (Kro) of Shkëndija (Mac).



Na de definitieve loting kwam Club vervolgens tegen AEK Athene uit. De spelers van coach Ivan Leko mogen eerste thuis spelen en trekken op 24 augustus naar Athene om kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League in de wacht te slepen.



AEK Athene, de nummer vier uit Griekenland, telt met Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) een halve landgenoot in zijn selectie. Ook Astrit Ajdarevic (ex-Standard) staat er op de loonlijst. De Grieken werden in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door CSKA Moskou.