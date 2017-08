Club Brugge kent om 13 uur zijn Europese opponent, dit zijn de vijf kandidaten

Door: redactie

Europa League Club Brugge komt vanmiddag om 13 uur te weten wie zijn tegenstander wordt in de vierde voorronde van de Europa League. De Bruggelingen hebben een beschermde status. Hieronder vindt u de vijf potentiële tegenstanders. De vierde voorronde wordt op 17 en 24 augustus gespeeld.

Voor AA Gent en KV Oostende liep het Europees avontuur donderdagavond al ten einde. Na een 3-3 gelijkspel in de heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion volgde woensdag in Istanboel een ontnuchterende 2-0 nederlaag voor Club Brugge tegen Basaksehir. Het Champions League-avontuur zit er voor de troepen van coach Ivan Leko zo al na twee wedstrijden op.



In het vangnet (van de play-offronde) van de Europa League wacht de Bruggelingen straks normaliter een haalbare tegenstander. Club Brugge is immers reekshoofd en vermijdt daardoor toppers als Zenit Sint-Petersburg, AC Milan, Everton (met Kevin Mirallas) of Olympique Marseille, dat gisteren nog KV Oostende uitschakelde.



Mogelijke opponenten waren zo wel Panathinaikos, dat Club Brugge twee jaar geleden weinig in de weg kon leggen in de voorronde van de Champions League, FC Utrecht, met de gisteravond scorende Cyriel Dessers, traditieclubs als Hajduk Split en Rosenborg of Gent-killer Altach.



Na een eerste opdeling blijven uit 22 mogelijke tegenstanders nog vijf gegadigden over. Club maakt zo dus nog kans op een treffen met Marítimo (Por), Crvena Zvezda (Ser), AEK Athens (Gri), Osijek (Kro) of Shkëndija (Mac).



Voor de loting voor de play-offronde van de Europa League (om 13u00) wordt straks ook nog geloot voor de play-offronde van de Champions League (om 12u00). In het niet-kampioenenspoor kennen het Napoli van Dries Mertens en het Liverpool van Origi en Mignolet dan hun tegenstander. In het kampioenenspoor zitten het Olympiakos van Vadis Odjidja-Ofoe, het Celtic van Dedryck Boyata en het APOEL van De Camargo en Pardo in de bokalen.