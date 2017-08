Gratis Champions League-wedstrijd van Club bijwonen? Zo eenvoudig is het deze Nederlanders gelukt

SW

'Gierige Gasten' is een YouTube-kanaal met meer dan 270.000 abonnees, waar vier Nederlanders allerlei zaken proberen gratis te bereiken. Hun laatste stunt was om gratis de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Basaksehir bij te wonen. Dat is twee van de vier Nederlanders ook gelukt, al ging het wel heel makkelijk...



Ze maakten een mailadres aan in naam van een ex-Club-speler René Eijkelkamp. Een Nederlander die tussen 1993 en 1995 in de aanval van Brugge speelde. Ze mailden de ticketing van Brugge en kregen na een half uur al twee tickets voor de wedstrijd in hun mailbox.



In februari probeerde de 'Gierige Gasten' al eens een wedstrijd van Club bij te wonen door hun te verkleden als de mascotte van Club Brugge, maar daar kwamen ze niet mee weg.