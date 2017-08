Leko: "Wordt belangrijk om de match tegen Basaksehir goed te lezen"

XC

Morgenavond (om 19u45) strijdt Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League op het veld van Basaksehir voor een ticket voor de play-offronde van de Champions League. Coach Ivan Leko en buitenspeler Lior Refaelov spraken vandaag de pers toe.

"Zaterdag in Lokeren (0-4) was zeker geen perfecte wedstrijd, net zoals het vorige woensdag thuis tegen Basaksehir (3-3) geen bar slechte match was", opende Leko. "De waarheid ligt in het midden. Het zal morgen belangrijk zijn om de match goed te lezen. Weten wanneer op te bouwen en wanneer de bal weg te schieten. De organisatie is belangrijk, het is niet de bedoeling om gaten te laten in de verdediging. Maar we moeten ook alles geven om te proberen winnen."



Leko had tussen de wedstrijden in nog contact met Galatasaray-coach Igor Tudor, eveneens een Kroaat. "Igor is één van mijn beste vrienden", legde Leko uit. "Ik heb uiteraard wat extra info van hem gekregen over Basaksehir."



Lior Refaelov hoopt komend seizoen opnieuw de 'Mister Europe' van twee seizoenen geleden te worden. "Dat zou heel leuk zijn", lachte de Israëliër. "Maar dan zullen we eerst moeten winnen."



Refaelov kwam nog eens terug op de vorige passage van Club in Istanboel twee seizoenen geleden. Toen klopten de Bruggelingen Besiktas met 1-3 en stootten ze door naar de kwartfinales van de Europa League. "De vorige keer dat we hier waren, was het een ongelofelijke ervaring. Hopelijk kunnen we die morgen herhalen. De 0 houden zaterdag tegen Lokeren, zelfs met een man minder, was goed voor het zelfvertrouwen. In de voorbereiding waren de resultaten nog niet belangrijk. Nu is dat wel het geval."