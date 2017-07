Eén speeldag schorsing voor Siani, Palacios gaat vrijuit na rode kaart tegen Lokeren

DM

31/07/17 - 14u02 Bron: Belga

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd als minnelijke schikking voor Oostende-middenvelder Sébastien Siani. Club-verdediger Helibelton Palacios heeft geen straf te vrezen.

Als KV Oostende de schorsing voor Siani aanvaardt, is hij geschorst voor de verplaatsing naar RSC Anderlecht (06/08). De dertigjarige Kameroener trok zondag in de slotfase van de verrassende thuisnederlaag tegen Moeskroen (0-1) aan de noodrem. Scheidsrechter Alexandre Boucaut stuurde Siani met rood van het veld.



Palacios gaat vrijuit

Ook Club Brugge sloot zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet af met een volledige veldbezetting. Verdediger Helibelton Palacios werd iets voorbij het halfuur van de overwinning op het veld van Lokeren (0-4) rechtstreeks uitgesloten, nadat de Colombiaan de doorgebroken Hupperts omver had gelopen. Het Bondsparket vond de uitsluiting echter voldoende en vorderde geen bijkomende sanctie.



Op basis van de analyse van de Reviewcommissie moet het Bondsparket na de openingsspeeldag niet optreden.