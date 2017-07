Onze huisanalist Marc Degryse na defensief debacle bij Club: "Waarom speelde Simons niet?"

Marc Degryse

Ook Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, zag het Brugse geknoei gisteravond met lede ogen aan. "Waarom speelde Timmy Simons niet?", zo vraagt hij zich onder meer af in onze krant van vandaag.

"Het was duidelijk dat de verdediging het zorgenkind is bij Club Brugge. Ze zijn kwetsbaar. In de voorbereiding had Club al moeite om de nul te houden. Blauw-zwart kwam gisteren wel mooi op voorsprong en had de intentie om druk naar voor te zetten. Dat zag er leuk uit; maar als je de Turken tien kansen geeft - dat is te veel. Mechele had het moeilijk om de bal bij te houden. Dat was in het verleden al een probleem bij hem en dat is niet veranderd. Ik had de indruk dat hij ook in de duels begon te twijfelen. Voor mij is hij een groot vraagteken. Leko had hem bij STVV, maar dat is nog wat anders dan Club Brugge."



"Engels had niet veel gespeeld in de voorbereiding en moest als depanneur optreden. Hij had het soms moeilijk om positie te kiezen. Engels gaf eerder al aan dat hij liever in een viermansverdediging speelt en dat kon je ook zien: hij stapt niet altijd goed uit en dan speel je niet met drie op één lijn. Zo konden de Turken de tweede en derde tegengoal scoren. Ze liepen niet waar ze hoorden te lopen. De Turken glipten door de buitenspelval. Die staat niet op punt en dan wordt dat afgestraft. Mechele en Engels zijn niet goed genoeg om op dit niveau te verdedigen zoals het hoort."



"Leko heeft achterin door de blessure van Poulain niet veel overschot, maar hij had wel Simons op de bank zitten. Die is toch beter dan Mechele. Hij kon met zijn ervaring die positie perfect invullen. Dan vraag ik me toch af waarom Leko Simons er nog bij nam."



"De jonge Dennis vond ik een lichtpuntje en Nakamba vond ik ook oké, maar van de flanken kwam er te weinig en Perbet kwam niet in het stuk voor. Voor de meeste spelers is het wennen aan het nieuwe systeem van Leko, ik vrees dat het niet voldoende is voor de Champions League. Ik zie het over een week niet goed aflopen in Istanbul, omdat de verdediging zo'n probleem is. Als je in Brugge al drie goals slikt, wat wordt dat dan ginder?"