Björn Engels: "We blijven met een slecht gevoel achter"

Door: redactie

26/07/17 - 23u44

Bjorn Engels liet na de wedstrijd tegen Basaksehir zijn licht schijnen op het 3-3-gelijkspel. "We blijven met een slecht gevoel achter."

"We blijven met een slecht gevoel achter. We begonnen mooi met een 2-0 voorsprong en we hielden zelf de controle in het begin van de tweede helft. Maar dan kregen we het moeilijk, we kregen het al eens moeilijk op het einde van de eerste helft, en toen was het overleven. In de tweede helft kregen we dan een afstandsschot binnen en zakten we helemaal in. Dat mag gewoon niet gebeuren, punt. In dit systeem moeten we het zo goed mogelijk proberen doen en dan mag je geen drie goals tegen krijgen."



"Het is zeker nog mogelijk in Turkije, we weten dat het moeilijk zal zijn en dat het een zeer sterke ploeg is."



Engels had een kort een bondig antwoord klaar als het ging over zijn toekomst. "Ik lig nog tot medio 2020 onder contract bij Club Brugge, zolang ik hier speel doe ik 100% mijn best."