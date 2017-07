Leko: "We moesten na de 2-0 op zoek naar de 3-0, maar de spelers zijn niet kalm gebleven"

Door: redactie

26/07/17 - 23u34

© getty.

Leko reageerde ontgoocheld na het 3-3 gelijkspel thuis tegen Basaksehir. De nieuwe coach van Club Brugge weet dat er meer in zat en dat het een loodzware opdracht wordt om in Turkije te winnen.

"We moesten na de 2-0 voorsprong opzoek gaan naar de 3-0, maar de spelers zijn niet kalm gebleven. We moesten sneller inspelen, we waren zo goed begonnen. We probeerden dan risico te nemen en meer druk te zetten, maar dat was niet perfect, veel slechte passes, de tegengoals die we weggaven waren cadeaus omdat er geen goede pressing zat tussen onze verdedigende linie en het middenveld en dat werd afgestraft door een ervaren sterke ploeg als Basaksehir. Op een kwartier krijgen we drie goals tegen en dat mag helemaal niet. We zakten helemaal in", aldus Leko



"Alles kan natuurlijk nog naar volgende week toe. Het blijft voetbal. Al weten we dat het heel moeilijk zal zijn in Turkije. We zullen de vele fouten die we vandaag maakten dan niet meer mogen maken."



Op de vraag of Hans Vanaken een beter tussenpersoon zou zijn dan Rafaelov zei Leko: "Rafaelov was zeker niet slecht in combinatie met Vormer en Palacios."