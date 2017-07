Club Brugge geeft 2-0-bonus uit handen tegen Basaksehir (3-3) en wacht loodzware taak in Istanboel

Door: redactie

Champions League Club Brugge heeft zichzelf aardig in de voet geschoten in de heenronde van de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart kwam in de eerste officiële wedstrijd onder Ivan Leko al snel 2-0 op voorsprong via Dennis en Denswil, maar kort na rust smolt die riante uitgangspositie als sneeuw voor de zon. Mossoró (tweemaal) en Elia leken de thuisploeg na telkens ontstellend zwak verdedigen een ijskoude douche te gaan bezorgen, maar weer Denswil schoot Club alsnog naar 3-3. Eén ding is echter zeker: Club wacht volgende week een loodzware taak in Istanboel.

Wie had er durven denken dat Club Brugge zich na een dik kwartier voetballen al een dubbele bonus zou hebben verschaft tegen Basaksehir? Wij niet, dienen we grif toe te geven. De Turken, die met onder andere Emre, Clichy, Elia en Adebayor afgelopen seizoen tweede werden in Turkije en er ook de minst gepasseerde defensie hadden, kregen er in Jan Breydel al heel erg vroeg twee om de oren. Eerst kon Dennis knap gekruist raak schieten na prima voorbereidend werk van een sterke Palacios en Refaelov, nadien knalde Denswil een vrije trap heel erg fraai voorbij een verbouwereerde Volkan Babacan. Dodelijk efficiënt, heet zoiets, maar het feestje was dus niet bepaald van lange duur. Dennis viert zijn knappe goal met Izquierdo, de man die hij straks moet doen vergeten bij Club. © belga. © belga.

Na die goals viel het meteen stil en de Turken namen al snel het commando over. Voor de pauze stond het vizier van zowel Elia als Visca nog niet goed afgesteld en hield de Brugse defensie het hoofd nog ietwat koel, maar na de koffie sloop er weer onzekerheid in de nochtans versterkte afweer van Ivan Leko - toch wel zijn zorgenkind na een matige voorbereiding. Waar Adebayor eerst nog medelijden had na mistasten van Engels, milderde Mossoró op het uur. De thuisverdediging talmde te lang om uit te stappen, waarna de vaardige Braziliaan de bal keurig in de bovenhoek joeg. Een wereld van verschil dus al, en het Turkse feestje was nog niet eens goed en wel op gang toen Elia nieuw mistasten in de verdediging afstrafte. Of hoe de Brugse voorsprong smolt als sneeuw voor de zon. © belga. © belga.