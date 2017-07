Refaelov na sterke voorbereiding: "Wil me dit seizoen opnieuw tonen"

Tomas Taecke

'The return of Rafa.' Het zou zomaar de titel van een blockbuster kunnen zijn, eentje die vandaag van toepassing is op Lior Refaelov (31). Vrij van alle blessures en vol goesting wil de Israëliër dit seizoen opnieuw als vanouds flitsen. "Ik ben nog niet klaar in Brugge."

Wie de voorbereiding van Club Brugge gevolgd heeft, kon er niet naast kijken. Een herboren Lior Refaelov, die met de glimlach op het gezicht over de Vlaamse en Nederlandse oefenvelden ronddartelde. De vleugelspits toont zich aan de vooravond van zijn zevende seizoen bij Club razend ambitieus. Zichtbaar klaar ook om de rol van sterkhouder opnieuw op te nemen. Zijn vrouw was maandag jarig, maar het verjaardagsdinertje moest zondag al plaatsvinden, vier dagen voor de eerste opdracht van blauw-zwart tegen Basaksehir.



Refaelov zit meer dan ooit met zijn hoofd bij Club Brugge na wat zijn beste voorbereiding moet geweest zijn. "Ik ben toch blij dat het voorbij is. (lacht) Het waren harde weken, maar het is goed geweest. De voorbije twee seizoenen begon ik geblesseerd aan de voorbereiding en had ik tijdens het seizoen moeite om mijn ritme te vinden. Nu heb ik alles meegedaan, van de eerste tot de laatste training. Fantastisch, hé? Na ons seizoen met Club ben ik nog twee weken doorgegaan bij de nationale ploeg. Tijdens mijn vakantie in Israël heb ik daarna dagelijks getraind met de fysiektrainer van de nationale ploeg. Speciale oefeningen ter voorbereiding van de zware trainingen. Ik was heel gefocust op reis en dat heeft me goed gedaan. Nu heb ik nergens pijn. Ik ga hout vasthouden (legt zijn hand op de tafel), maar het gaat opnieuw de goeie kant op." Lees ook Vertrouwen in goede afloop groot bij Club: "Natuurlijk zijn we klaar voor Basaksehir"

Als we je nu zien spelen... Wat een verschil met vorig seizoen! (grijnst) "Alles begint met een fit en blessurevrij lichaam. Als ik pijnvrij ben, kan ik doen en tonen wat ik kan. Vorig seizoen onder Michel (Preud'homme, red.) werd ik voortdurend gepusht om te spelen. Soms was ik niet fit en niet klaar. Dan kon ik niet starten en vond ik als invaller maar moeilijk mijn draai. Het dieptepunt was de match in de play-offs tegen Zulte Waregem, waar ik de opwarming moest staken. Het was zelfs op mijn verjaardag. (lacht) Ik had mijn enkel verzwikt op training. Samen met de medische staf hebben we er echt alles aan gedaan opdat ik die belangrijke match zou halen. Een infiltratie, kinesitherapie en een tape waardoor ik mijn voet bijna niet kon bewegen. Maar in de opwarming was de pijn terug. (zucht) Heel erg en frustrerend, ik voelde me heel triest. (Refaelov viel na een langdurig pubalgieprobleem van de ene in de andere blessure, red.) Het was een moeilijke periode, die nog vers in het geheugen ligt."