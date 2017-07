Van overbodig naar onmisbaar: Engels aan aftrap tegen Basaksehir, ook Izquierdo moet Club helpen

Tomas Taecke

Nood breekt wet. Aan de vooravond van het belangrijke tweeluik tegen het Turkse Basaksehir, heeft Club Brugge de overbodige Björn Engels en José Izquierdo opgevist. Vooraleer de sterkhouders in augustus vertrekken, moeten ze blauw-zwart op het goeie spoor zetten.

Garderen, begin juli. Björn Engels kijkt nors toe hoe zijn ploegmakkers tegen het Oekraiense Oleksandria en Waasland-Beveren oefenen. De verdediger wil deze zomer een mooie transfer en dus doet Ivan Leko geen beroep op hem. "Enkel zij die met hun gedachten bij Club zijn, komen in aanmerking", luidt het. Twee weken later houdt blauw-zwart zijn generale repetitie tegen Bilbao en opnieuw is er geen spoor van Engels in de wedstrijdselectie. Ondanks een goeie partij met de invallers tegen Sparta twee dagen daarvoor is er wederom geen plaats bij de achttien namen voor de verdediger. Maar in die match tegen Bilbao valt Benoît Poulain net voor het rustsignaal uit. Dat de prestatie van Club ook niet te best was, zorgt ervoor dat Engels plots wordt opgevist. De sterkhouder van weleer moet zich klaarstomen om tegen Basaksehir na een turbulente voorbereiding meteen aan de aftrap te verschijnen.

Plots cruciale pion

Zo is de aanvankelijk overbodige Engels plots een cruciale pion in de vijfmansverdediging van Leko, met centraal nog Mechele en Denswil en op de vleugels de oprukkende De Bock en Palacios. Mera en Masovic zijn voorlopig geen opties en dan haalt het gezond verstand bij Club het plots van de langetermijnvisie. Dat de verdediger op de match tegen Sparta en één helft in Torhout na geen wedstrijdritme heeft opgedaan, hoeft niet echt een probleem te zijn. Engels heeft kwaliteiten en is na een moeilijk seizoen opnieuw hongerig om zich - zolang hij in Brugge op de loonlijst staat - nog eens te tonen bij blauw-zwart. Vandaar ook dat hij nogal moeite had met de situatie in Garderen, al viel de beslissing van Leko rond die tijd evenzeer te begrijpen.



Geen blessuregeval zoals dat van Poulain, wel de magere resultaten zorgen ervoor dat ook José Izquierdo opnieuw van stal gehaald werd. Anders dan Engels wou de Colombiaan in afwachting van zijn transfer liever geen oefenwedstrijden spelen, maar ook daar is nu verandering in gekomen. 'Joske' werd in een goed gesprek met voorzitter Bart Verhaeghe in zijn kasteel in Strombeek min of meer op zijn plichten gewezen en dus staat ook Izquierdo op de Europese lijst. Opnieuw anders dan bij Engels moet hij dan weer niet aan de aftrap van het duel tegen Basaksehir verwacht worden. De Gouden Schoen begon met een achterstand aan de voorbereiding en trainde pas vorige week helemaal voluit. Wedstrijdfit is hij dus nog niet, al hoopt blauw-zwart dat daar binnen de kortste keren verandering in komt.