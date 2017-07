Club Brugge gaat onderuit in eigen Brugse Metten

YP

Club Brugge is er vandaag niet in geslaagd haar fans te trakteren op een eerste grote overwinning van het seizoen. In de Brugse Metten, na twee jaar afwezigheid opnieuw op de agenda, verloren de Bruggelingen in het eigen Jan Breydelstadion met 0-2 van Athletic Bilbao.