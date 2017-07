Club Brugge niet in beroep tegen schorsing Wesley

Door: redactie

Club Brugge rekent voor de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League 2017-2018 in en tegen Lokeren (29/07) niet op Wesley Moraes. Blauw-zwart bevestigde dat het niet in beroep gaat tegen de schorsing voor de Braziliaanse spits. Ook de thuiswedstrijd tegen Eupen (06/08) gaat aan hem voorbij.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde Wesley dinsdag twee speeldagen schorsing op voor de klap die hij vorig seizoen uitdeelde aan Gent-verdediger Stefan Mitrovic. De twintigjarige Braziliaan was een tijdlang out met een hersenvliesontsteking, waardoor hij sowieso onzeker was voor de seizoensstart.



In de "Slag om Vlaanderen" tegen AA Gent (2-1) op de slotspeeldag van de play-offs van vorig seizoen gaf Wesley iets voorbij het uur een klap tegen het achterhoofd van Gent-verdediger Mitrovic. Scheidsrechter Bart Vertenten gaf een gele kaart, maar de Reviewcommissie vond een rechtstreekse uitsluiting de enige correcte straf en liet een disciplinaire procedure opstarten tegen de twintigjarige Braziliaan.