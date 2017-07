McGree in, Claudemir out bij Club

Tomas Taecke

18/07/17 - 16u11

Club Brugge heeft de transfer van Riley McGree vandaag officieel gemaakt. De 18-jarige Australiër had al enkele weken een akkoord met blauw-zwart en komt nu definitief over van Adelaide United. De offensieve middenvelder verblijft momenteel met de nationale U23 van Australië op een toernooi in Myanmar en sluit nadien aan bij Club. McGree tekent een contract tot 2022 en is in eerste instantie een transfer met het oog op de toekomst.



Op uitgaand vlak is er nieuws van Claudemir. De 29-jarige Braziliaan tekent een lucratief contract bij het Arabische Al-Ahli en verlaat Club zo na 2,5 seizoenen. De Bruggelingen wilden 3 miljoen euro voor Claudemir en vangen min of meer het vooropgestelde bedrag van de club uit Dubai.