Club Brugge moet Wesley Moraes eerste twee speeldagen missen

18/07/17

Club Brugge-aanvaller Wesley Moraes wordt door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) twee speeldagen geschorst voor de klap die hij vorig seizoen uitdeelde aan Gent-verdediger Stefan Mitrovic. Dat heeft de Geschillencommissie voor het Profvoetbal vandaag beslist. De Braziliaanse spits van blauw-zwart, die een tijdlang out was met een hersenvliesontsteking, mist op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League 2017-2018 de verplaatsing naar Lokeren (29/07). Ook de thuiswedstrijd tegen Eupen (06/08) gaat aan hem voorbij.

In de "Slag om Vlaanderen" tegen AA Gent (2-1) op de slotspeeldag van de play-offs gaf Wesley iets voorbij het uur een klap tegen het achterhoofd van Gent-verdediger Mitrovic. Scheidsrechter Bart Vertenten gaf een gele kaart, maar de Reviewcommissie vond een rechtstreekse uitsluiting de enige correcte straf en liet een disciplinaire procedure opstarten tegen de twintigjarige Braziliaan. Wesley had nog een speeldag schorsing met uitstel achter zijn naam staan. Die kreeg de talentrijke spits nadat hij Anderlecht-verdediger Kara Mbodj in het gezicht had geslagen.



Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing, de uitvoering van de speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 600 euro voor de "opzettelijke slag" van "recidivist" Wesley, die hersteld is van een lichte vorm van hersenvliesontsteking.



Bart Vertenten gaf ter zitting toe dat hij de fase zelf niet had gezien. Zijn assistent Nathan Verboomen zag een slaande beweging, maar was niet zeker van de aard ervan. Vertenten besliste daarop geel te trekken. Na het zien van de beelden zou hij rood getrokken hebben voor "de roekeloze slag". Club Brugge ergerde zich aan "kooivechter" Mitrovic en nam beelden mee van de partij waarop enkele scherpe duels tussen Wesley en de Servische verdediger te zien waren. Advocaten Walter Van Steenbrugge en Hannes D'Hoop vonden drie speeldagen schorsing voor Wesley "onrechtvaardig". "De competitie start meteen op het verkeerde been", zei Van Steenbrugge, die ook gewag maakte van procedurefouten. De Geschillencommissie kon zich deels vinden in het pleidooi van Club: de openstaande sanctie met uitstel werd effectief gemaakt en gaat gepaard met een speeldag schorsing extra.



"Wesley maakt een duidelijke slaande beweging die de fysieke integriteit van Mitrovic in gevaar had kunnen brengen. Club Brugge kan wel gevolgd worden: de inbreuk van Wesley was een reactie op een trapbeweging van Mitrovic, die een hele wedstrijd agressief verdedigde. Van uitlokking mag geen sprake zijn, maar met dit gegeven kan wel rekening gehouden worden bij het bepalen van de sanctie", verklaarde commissievoorzitter Rik Ascrawat.



Club Brugge kan nog in beroep gaan tegen de sanctie.