Club-supporters willen zieke Bilbao-speler hart onder riem steken tijdens Brugse Metten

15/07/17 - 15u56

Alvarez probeert Messi van de bal te zetten. © afp.

Op 21 juli neemt Club Brugge het tijdens de Brugse Metten op tegen Athletic Bilbao. Tijdens de partij willen de Club-supporters Bilbao-speler Yeray Alvarez, bij wie vorige maand opnieuw teelbalkanker was vastgesteld, een hart onder de riem steken. De bedoeling is dat er op de 27ste minuut - het rugnummer Yeray Alvarez - het bekende voetbalnummer 'You'll Never Walk Alone' door het stadion zal weerklinken. Daarnaast zullen de fans ook applaudisseren en luidkeels zijn naam scanderen.



Ook de spelers van Baskische club willen hun ploegmaat steunen. Zij zullen volgende week met een kort kapsel op Jan Breydel verschijnen. Eind vorig jaar was er bij Alvarez al eens teelbalkanker aangetroffen, maar hij liet toen de tumor verwijderen, en stond slechts enkele weken later opnieuw op het trainingsveld.

