Waarom 'Mission Istanbul' zeker geen gezondheidswandeling wordt voor Club

Tomas Taecke

15/07/17 - 08u00

© photo news.

Het Turkse Basaksehir is de ex-club van Jérémy Perbet, maar wat weet u nog meer over de tegenstander van Club Brugge? Uw krant nam de vicekampioen uit de Super Lig onder de loep en kwam tot enkele opvallende conclusies. Aan een Turkse heksenketel hoeft blauw-zwart zich dan wel niet te verwachten, toch wordt Mission Istanbul allesbehalve een gezondheidswandeling.

Turkse clubs staan garant voor passionele fans, die met veel vuur en lawaai hun Europese tegenstanders in een ware heksenketel de stuipen op het lijf jagen. Niets van dit alles is van toepassing op Medipol Basaksehir, dat bij een thuiswedstrijd gemiddeld slechts een paar duizend toeschouwers op de banken krijgt in het nieuwe Fatih Terim Stadium. In een stad met 15 miljoen inwoners tellen Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas tienduizenden aanhangers, terwijl Basaksehir zelfs bij topwedstrijden de ruim 17.000 beschikbare kaartjes niet aan de man kan brengen. "Wij spelen altijd op verplaatsing", is zelfspot de fanatieke aanhang van de club dan ook niet vreemd.

-Even straf als Leicester City-verhaal

Abdullah Avci, de architect van het succes van Basaksehir. © anp.

Niet meer dan 27 jaar heeft het in 1990 opgerichte Basaksehir nodig gehad om vanuit de amateurreeksen op te klimmen naar de top van de Super Lig. De meest bescheiden club uit Istanbul bezorgde de luidruchtige buren van Galatasaray en Fenerbahçe afgelopen seizoen het schaamrood op de wangen door voor hen te eindigen in het klassement, terwijl Basaksehir stadsgenoot Besiktas ook nog eens tot op de laatste speeldagen op de hielen zat. De huidige vicekampioen is in Turkije de grote uitzondering op de regel. Daar waar structuur, langetermijnvisie en stabiliteit overal ontbreken, gaat Basaksehir zeker sinds de terugkeer op het hoogste niveau in 2013 rationeel en doordacht te werk. Met een duidelijke visie, een zorgvuldig uitgekiend en gezond transferbeleid en een duidelijk doel voor ogen.



