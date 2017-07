Jérémy Perbet waarschuwt Club voor ex-ploeg: "Het is een erg stevig team"

MH

Club Brugge heeft vandaag de Turkse vicekampioen Basaksehir geloot in de derde voorronde van de Champions League. Het team uit Istanboel is geen ronkende naam uit het Turkse voetbal, maar Jérémy Perbet, ex-speler van Basaksehir, waarschuwt zijn teammaats. "Basaksehir heeft een erg stevig team", vertelt de 32-jarige aanvaller aan Club TV.

"Toen ik bij Basaksehir voetbalde, werd er een nieuw project uit de grond gestampt", herinnert Perbet zich. De Fransman was er tijdens het seizoen 2014-2015 actief. "Intussen heeft het team zich met enkele hele goede spelers versterkt, zoals Emmanuel Adebayor en Gaël Clichy. Dan weet je dat het een zeer moeilijk te bespelen ploeg is."



Ook Ruud Vormer verwacht twee lastige avonden tegen de Turken. "Het zal een moeilijke match worden tegen een hele goede tegenstander", oordeelt de 29-jarige Nederlander. "Basaksehir telt enkele bekende namen in zijn rangen. Maar we gaan er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten."



Club ontvangt de Turken eerst thuis op 25 of 26 juli, alvorens op 1-2 augustus naar Istanboel te trekken. Bij winst wacht blauw-zwart nog een play-offronde (heen: 15-16 augustus, terug: 22-23 augustus). Bij verlies volgt het vangnet van de Europa League. Ook daar stroomt Club Brugge dan in in de play-offronde.