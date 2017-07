Basaksehir, nieuwbakken topclub in Turkije onder het goedkeurend oog van president Erdogan

Dries Mombert

Club Brugge kruist straks in de derde voorronde van de Champions League de degens met Istanbul Basaksehir. De Turkse tegenstander is een vrij onbeschreven blad, al laat de invloed van ene Recep Tayyip Erdogan weinig aan de verbeelding over. Maak hier dus kennis met dé nieuwe topclub uit Turkije.

Er wacht Club Brugge straks in de derde voorronde van de Champions League geen bescheiden tripje naar Zwitserland of Griekenland. Ook geen krachtmeting met het gevreesde Nice. Club lootte daartegenover het vrij onbekende Basaksehir, maar treft zo wel een Turkse topclub in de steigers.



Met een knappe tweede stek in de eindnotering van de Süper Lig, verzekerde Basaksehir zich voor het eerst in haar geschiedenis van een plaatsje in de voorrondes van de Champions League. Kunnen de Turken daarin stunten tegen Club Brugge of blijven 'de Uilen' vooral bekendstaan als hét speeltje van president Erdogan? Lees ook Club Brugge ontmoet in derde voorronde Champions League Basaksehir

Ploeg vol (ex-)vedetten, maar spaarzaam beleid Een blik op de spelerslijst leert ons meteen dat Basaksehir een meer dan te duchten tegenstander wordt voor Club Brugge. Met voormalige Premier League-vedetten als Emmanuel Adebayor en Gaël Clichy op de loonlijst beschikt de Turkse club over aardig wat kwaliteit.



Toch is er meer, want ook Eljero Elia (vroeger nog even bij Juventus) en Emre Belözoglu (ex-Atletico en Inter) verdedigen de oranje kleuren van Basaksehir. Des te opvallender, want de Turkse club staat niet echt bekend als een big spender.



Vorige zomer werd amper 1 miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers en ook nu worden vooral vrije spelers aangetrokken om in het Fatih Terim Stadion te komen voetballen. Clichy kwam onlangs over van Manchester City. © afp.

'Kunstmatige club' zonder supporters Het financieel bescheiden beleid van de 'Uilen' is gezien de weinige inkomsten uit ticketverkoop geen verrassing. Het afgelopen seizoen trokken amper 45.000 supporters naar een wedstrijd van Basaksehir, terwijl topclub Galatasaray een dergelijk aantal fans haast wekelijks ontvangt.



Net daar knelt het schoentje voor de club uit Istanbul. Hoe ze het bij de ploeg uit de Turkse hoofdstad ook draaien of keren, in de buurt komen van grote traditieclubs als Fenerbahce, Galatasaray en Besiktas blijft moeilijk. Basaksehir staat bij vele Turken bekend als een 'kunstmatige' club.



Opgericht in 1990 kende de club aan de Bosporus vooral bescheiden dagen in de Turkse tweede klasse. Het was pas na een naamsverandering in 2014 en de bouw van een nieuw stadion (17.000 plaatsen) dat Basaksehir uit het dal klom. Met twee vierde plaatsen en één tweede plaats hebben de 'Uilen' zich vanuit het niets tussen het kruim van de Turkse topclubs weten te nestelen. © photo news.

Nauwe banden met AK-partij van president Erdogan Hoe het dan toch plots zo'n vaart kon lopen voor Basaksehir, is een samenloop van meerdere factoren. De grootste luistert naar de naam van Recep Tayyip Erdogan. De Turkse president was tussen 1994 en 2000 de voorzitter van het voormalige Basaksehir en blijft ook vandaag nauw bij de club betrokken.



Zo liet de Turkse president zich bij de inhuldiging van het stadion (gebouwd door een bouwgroep die zijn steun verleent aan de AK-partij van Erdogan) verleiden tot een vriendschappelijk partijtje in het Fatih Terim Stadion. In een schertsvertoning die eindigde op 9-4 voor Basaksehir liet Erdogan zowaar een hattrick optekenen.



Ook huidig voorzitter Göksel Gümüsdag staat geboekstaafd als lid van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Met dank aan deze politieke invloed kan Basaksehir zo op een aantal voordelen rekenen. Een lange arm, die voor traditieclubs als Galatasaray, Besiktas en Fenerbahce net iets moeilijker te bereiken valt in het autoritaire Turkije.