Club Brugge ontmoet in derde voorronde Champions League Basaksehir

De eerste horde op weg naar een Champions League-deelname voor Club Brugge heet Basaksehir. De Bruggelingen genoten als reekshoofd een beschermde status bij de loting voor de derde voorronde, maar trekken met de ploeg uit Istanbul een niet te onderschatten tegenstander. Club speelt zijn wedstrijden op 25 of 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug).

De ploeg van coach Ivan Leko kon het als reekshoofd opnemen tegen een van de volgende vijf tegenstander: de Roemeense vicekampioen Steaua Boekarest, de Zwitserse vicekampioen Young Boys Bern, de Turkse vicekampioen Basaksehir, de Griekse vicekampioen AEK Athene of OGC Nice, de nummer drie uit de Franse Ligue 1.



Daarbij hoopte Club vooral Nice of Basaksehir te ontlopen. De nummer twee uit Turkije geldt als een te duchten tegenstander, terwijl Nice het vooral moet hebben van vedette Mario Balotelli. Toch is de vrees voor een van die twee tegenstanders met Basaksehir bewaarheid geworden. Club mag als troostprijs de Turkse ploeg wel eerst thuis partij geven in het Jan Breydelstadion.



Als blauwzwart deze klip rondt, wacht in de play-offs voor de groepsfase een heel taaie brok. De tegenstand heet dan Sevilla, Napoli, Liverpool of een hoger gerangschikte ploeg die doorstoot na de derde voorronde (Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen of CSKA Moskou). Bij verlies moet Club aan de slag in de play-offs voor de Europa League.