Maak kennis met nieuwste aanwinst van Club: "Ik sliep zelfs met een bal in mijn bed"

Door: Mike De Beck

6/07/17 - 12u43 Bron: Twitter

video Als beste balafpakker in de Eredivisie is Marvelous Nakamba de gedoodverfde opvolger van Timmy Simons op het middenveld van Club Brugge. In een eerste interview met Club TV wordt al snel duidelijk dat de Zimbabwaan voetbal eet en drinkt.

"Ik was al gek op voetbal toen ik nog heel, heel klein was", vertelde Nakamba in een interview. "Ik hield er erg van om die sport te bekijken en om ze te beoefenen. Ik dacht aan niks anders. Het was alleen maar voetbal. Ik sliep zelfs met een bal naast mij in bed."



"Ik denk dat mijn familie ook een heel grote rol speelde. Want in ons huis draaide alles om voetbal. We keken alleen maar naar voetbal op tv. Zelfs als het om uitgestelde matchen ging of om herhalingen." Een ding is zeker, de 23-jarige Nakamba is verzot op het spelletje en dat klinkt op Olympia als muziek in de oren.