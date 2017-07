Izquierdo warm verwelkomd op oefenstage Club

Door: Tomas Taecke

6/07/17 - 06u53

Zonder te spelen eiste José Izquierdo gisteren in de openingsfase van de oefenwedstrijd van Club Brugge tegen Oleksandria (3-0) alle aandacht op. De Colombiaan arriveerde tijdens de match met enige vertraging in Garderen, waar hij vanaf vandaag de oefensessies herneemt. Hij viel ook in de armen van Vincent Mannaert. Hoewel hij later deze transferperiode vertrekt naar een grote Europese club, zal Izquierdo in afwachting meetrainen met Club en mogelijk ook in actie komen tijdens de resterende oefenmatchen.



Club trainde gisteren voor de wedstrijd zonder de nog steeds revaliderende Diaby. Engels hernam nadat hij dinsdag ziek in bed bleef, maar kwam niet in actie tegen Oleksandria. Vandaag is er na de ochtendtraining teambuilding voorzien.