Club wint eerste oefenduel op stage met overtuiging

Tomas Taecke

5/07/17 - 20u56

Elton Acolatse. © photo news.

Club Brugge heeft op stage eenvoudig afstand genomen van het Oekraïense Oleksandria (3-0). Zomeraanwinsten Dennis en Acolatse maakten indruk, terwijl Nakamba en Perbet hun debuut vierden.

In een pittige oefenwedstrijd nam Club meteen de bovenhand van Oleksandria, dat later deze maand uitkomt in de voorrondes van de Europa League. Dat resulteerde in een goeie kans voor Vossen in de aanvangsfase, maar de spits vond de Oekraïense doelman op zijn weg. In de achttiende minuut was het wel raak, toen Dennis in het geharrewar de openingsgoal binnenduwde. Vossen verdubbelde voorbij het halfuur de voorsprong na een goeie individuele actie van Dennis. Club controleerde de match en vergat voor de rust via Poulain en Acolatse de voorsprong op te drijven.



Tien minuten na de rust scoorde Dennis opnieuw, al ging het leer na een mistasten van de Oekraïense doelman tegen de touwen. Op het uur bracht Leko negen nieuwe namen in het veld nadat Hubert en Vlietinck al halverwege mochten invallen. Onder hen nieuwkomers Perbet en Nakamba, die voor het eerst in actie kwamen. Blauw-zwart domineerde het slothalfuur, maar vond geen vierde doelpunt. Achterin gaf het nauwelijks een kans weg. Zaterdag oefenen de Bruggelingen een tweede keer in Garderen tegen het Waasland-Beveren van ex-assistent Philippe Clement.



Club 1ste helft: Horvath (46' Hubert); Palacios, Poulain, Denswil, De Bock; Simons, Vormer, Vanaken; Acolatse (46' Vlietinck), Vossen, Dennis



Club vanaf 60': Hubert; Cools, Mechele, Masovic, Touba; Nakamba, Claudemir, Vanlerberghe; Vlietinck, Perbet, Limbombe



Doelpunten: 19' Dennis (1-0), 33' Vossen (2-0), 55' Dennis (3-0)