Club Brugge wint ook derde oefenpartij

Tomas Taecke

1/07/17 - 20u58

Na eerdere zeges in Westkapelle en Oudenaarde heeft Club Brugge vandaag ook zijn derde oefenwedstrijd in Torhout gewonnen (0-2). Blauw-zwart nam afstand van de streekgenoot uit tweede amateur dankzij goals van Poulain en Coopman.

Club heeft zijn traditionele oefengalop in en tegen Torhout tot een goed einde gebracht. De Bruggelingen creëerden een pak kansen, maar kwamen enkel via Poulain en Coopman tot scoren. De Fransman kopte een hoekschop van Vormer voor de rust hard tegen de touwen, terwijl Coopman kort voor inrukken zijn eigen rebound afwerkte. Leko liet opnieuw 22 spelers één wedstrijdhelft opdraven. Engels maakte zijn eerste minuten in de voorbereiding. Na de rust trof Limbombe lat én paal en vonden Osei-Berkoe en Lynen de thuisdoelman op hun weg.



Club vertrekt morgen in de namiddag op stage waar het woensdag een eerste keer oefent. Het Oekraïense Oleksandria is dan de tegenstander.