De Mos: "Middenveld met Nakamba, Vormer en Vanaken is perfect"

Door: Tomas Taecke

21/06/17 - 08u01

© belga/photonews.

Menegazzo, Mikel Agu, Silva, Claudemir en Pina. Sinds zijn komst in 2013 werd de ene na de andere opvolger van Timmy Simons de Olympialaan opgereden, maar geen van hen slaagde erin om de aanvoerder vervroegd op pensioen te sturen. Maar met Nakamba haalde blauw-zwart een zwaargewicht binnen, aldus Aad De Mos, analist en ex-coach van Vitesse ('06-'08). "Nakamba heeft alles. Een echte balafpakker. Een lopertje ook, en hij is nog jong. Het is een echte Afrikaanse speler, die ook erg goed kan voetballen. Met zijn linkerbeen kan hij mooie crossballen versturen. Soms is hij nog te driest, daar zal Leko wel een beetje op moeten toekijken. Club heeft nu eindelijk een vervanger van Simons in huis. Nakamba haal je niet om op de bank te zitten. Een middenveld met Vanaken, Vormer en Nakamba zal perfect functioneren. In het verleden werd er bij Club vaak met drie rechtsbenige middenvelders geleurd, nu heb je meer evenwicht. Je hebt drie specialisten, die perfect in een 4-2-3-1-systeem passen."