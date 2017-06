Heeft Club eindelijk opvolger van Simons? De aanwinst waarmee het Anderlecht en Inter de loef afsteekt

Dries Mombert

20/06/17

Een voornaam als een klok, een flinke adelbrief uit Vitesse en afgelopen winter nog actief op de Afrika Cup. Club-binnenkomer Marvelous Nakamba heeft het allemaal. De jonge Zimbabwaan lijkt de ideale opvolger voor Timmy Simons, maar torst zo ook een zware druk met zich mee.

Te duur voor Cercle Brugge, weinig ervaring in Franse tweede klasse De 23-jarige Zimabwaan was in het verleden al eens op de Belgische velden terug te vinden. Nakamba testte in het voorjaar van 2012 bij Cercle Brugge, maar kon geen contract versieren bij de Vereniging. De stadgenoot van Club vond de salariseisen van de Zimbabwaan op dat moment iets te duur en zo belandde de centrale middenvelder bij Nancy.



Bij de Frans club vertoefde Nakamba lange tijd in het tweede elftal. Pas in de tweede helft van 2013-2014 kon hij aansluiten bij de hoofdmacht van de tweedeklasser. Ook daar liep het niet echt van een leien dakje, tot Vitesse zijn oog liet vallen op de onbeminde middenvelder. Nakamba laat zich vooral gelden als balveroveraar. © anp.

Beste in balrecuperatie, weinig doelgericht De Nederlandse club liet Nakamba rustig rijpen. De middenvelder speelde in twee seizoenen 36 wedstrijden en achtte vorige zomer het moment klaar om te oogsten. Nakambu liet zich gelden als een balrecuperator pur sang en heerste als een stofzuiger voor de Vitesse-verdediging. De Zimbabwaan veroverde 291 keer de bal en kroonde zich zo tot beste 'balafpakker' in de Eredivsie.



De club uit Gelderland beleefde hoogdagen met Nakamba in de rangen en kwalificeerde zich voor Europees voetbal. Op de koop toe sleepte Vitesse ook nog eens de Nederlandse beker in de wacht, de eerste uit de clubgeschiedenis.



Tegenover zijn kwaliteiten als balveroveraar vallen Nakamba's aanvallende cijfers heel wat minder uit. Met amper drie goals in 101 wedstrijden als profvoetballer oogt zijn rapport op offensief vlak vrij zwak.