Eerste training Leko: "Toon me de passie voor het spel"

Wouter Devynck

20/06/17 - 06u33

© Photo News.

Tot 30 graden klom het kwik op de eerste trainingsdag van Club Brugge, maar toch werd het voor de spelers niet te heet onder hun voeten. Met dank aan de frisse wind genaamd Ivan Leko (39).

500 fans en veel pers

© belga.

Ach, op zo'n eerste dag heeft iedereen er zin in. En dus volgde er applaus van de spelers. Datzelfde applaus was te horen bij de meer dan 500 fans toen de Bruggelingen naar buiten stapten. Eéntje had zelfs een spandoek bij met 'Welkom' in het Kroatisch erop. Massale belangstelling dus, ook van de pers, maar dat kon Leko allemaal niet afleiden. Hij liet zich meteen gelden. Met stevige stem en in dat sappige Engels van hem. "Als de tegenstander druk zet, wil ik dat jullie in één tijd spelen. Ik wil niet zien dat jullie rustig afwachten!" Om maar te zeggen dat hij aanwezig was.



"Hij zat er meteen bovenop", bevestigde Ruud Vormer. "Veel met de bal, veel positiespel. Hij probeert er voetbal in te krijgen. Ik hou daar wel van. Zo deed Preud'homme het ook." Al had hij niet verwacht dat Leko MPH zou opvolgen. "Toch wel een verrassing. Maar ik denk dat het heel positief kan uitdraaien. Dat hij geen naam heeft, maakt niet uit. Kijk naar Van Bronckhorst bij Feyenoord. Die had als trainer ook niets gepresteerd en is kampioen geworden. Leko is een frisse wind, ja. Ik heb er wel zin in."



Dat heeft ook Leko zelf. "Ik ben vanochtend blij en trots naar Brugge gereden. Zenuwachtig? Dit is geen job, maar iets wat ik graag doe." Zelden iemand zo jong zo ontspannen gezien bij zijn debuut als trainer van een topclub. "Toen ik de spelers toesprak, heb ik verteld wat voor persoon en trainer ik ben. Dat ik graag voetbal zie en dat voetbal simpel is."



De Champions League-voorronde (25 of 26 juli) en de competitiestart enkele dagen later leken heel ver weg. "De focus blijft op de eerstvolgende dag liggen, progressie maken als ploeg en individu. Eigenlijk is er niet genoeg tijd, maar ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteit van deze groep. Ik heb een fantastische inzet gezien. En dat maakt me blij."