Duik met Leko mee in de Brugse kleedkamer: "Voor mij telt maar één ding"

Door: Mike De Beck

19/06/17 - 17u56 Bron: Twitter

Je zag de training al, ga nu mee in de kleedkamer! #PreSeason ! pic.twitter.com/SIFArTxzpu

video Ivan Leko heeft er een geslaagde vuurdoop opzitten. Op de eerste trainingsdag stak de kersverse coach van Club Brugge in de kleedkamer van wal met een speech nadat voorzitter Bart Verhaeghe de spelersgroep al toesprak.

"Misschien ben ik jong om een coach te zijn, maar je zal snel ontdekken dat er voor mij maar een ding telt", vertelde de Kroaat. "Elke dag moet het beter. Toon mij die vastberadenheid, toon me de passie voor het spel. Ik wil graag een ploeg zien die elke dag beter wil worden als groep, maar ook op individueel vlak."



Dat liet Bart Verhaeghe ook verstaan. "We gaan heel erg hard moeten werken en je gaat vandaag beginnen met passie en met grinta. Zoals Club Brugge graag wil spelen", zei de voorzitter.



Na de eerste training liet Leko zijn licht schijnen voor de camera's van Club Brugge. "Ik heb gezien dat de jongens een fantastische inzet hebben. Ze willen progressie maken en dat is altijd prima voor een trainer. Ik ben heel trots dat ik zowel vroeger als nu lid kan zijn van de blauw-zwarte familie."